طليب تدعو لمقاطعة برنامج كوميدي أمريكي هاجم الـBDS

دعت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، المشاهدين إلى مقاطعة العرض الكوميدي “ماهر شو”، نظرا لانتقاداته الحادة التي يوجهها للحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل.
وفي تغريدة لها على حسابها في موقع تويتر قالت طليب: “سئمت من الأشخاص الذين يتعمدون تشويه الخطابات التي تركز على المساواة والحرية”.
وأضافت: “هذا بالضبط، ما حاولوا القيام به بالنسبة لجنوب أفريقيا، إذ حاولوا تشويه سمعة حركة مقاطعة الفصل العنصري ووقفها”، مؤكدة أن “الأمر لم ينجح في السابق، ولن ينجح الآن”.
وكانت إسرائيل قررت منع النائبة الأمريكية من أصول فلسطينية من زيارة جدتها في الضفة الغربية، بسبب تأييد الأخيرة لحركة المقاطعة الدولية، ثم تراجعت حكومة الاحتلال عن قرارها بشرط “عدم ترويج طليب لمقاطعة إسرائيل”، الأمر الذي رفضته طليب، وألغت بسببه زيارتها.
ولقي الرفض الإسرائيلي لزيارة النائبتين الأمريكيتين رشيدة طليب وإلهان عمر للأراضي الفلسطينية تنديدا واسعا، فيما طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، دولة الاحتلال بالتراجع عن قرار المنع.
عربي21