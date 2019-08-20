ماهي أبرز السلبيات التي يكرهها السودانيون في (الضيف) ..؟

عرف الشعب السوداني ببشاشته وكرمه وحسن استقباله للضيوف، فمعظم البيوت السودانية نجدها مفتوحة على أشرعتها للضيوف الذين يأتون للعلاج أو للدراسة أوغيرها من الظروف التي تضطر البعض إلى أن يكونوا ضيوفاًً عند بعض الأسر خاصة الذين يستقرون بالعاصمة ولكن على الرغم من البشاشة والترحاب الذي تستقبل به الأسر السودانية الضيوف لكن تظل هناك بعض الأشياء والتصرفات التي تثير حفيظة البعض من قبل الضيوف فهناك أشياء لا تعجب الأسر من قبل الضيوف،(كوكتيل) استطلعت البعض حول ماهي التصرفات التي لا تعجبهم في ضيوفهم، فماذا قالوا..؟
(1)
درية محمد موظفة قالت إنها لا تمانع من استقبال الضيوف لكن دائماًً هنالك ضيوف يجعلونك تتضايق من تصرفاتهم خاصة الذين يكونون بصحبة أطفالهم المعروفين بالشقاوة وعدم سمعان الكلام فهؤلاء عندما يأتون إليك يجعلون البيت يضج بالفوضى وعدم النظام، وواصلت: (بعض الأطفال الذين يأتون بصحبة أسرهم في الزيارات العائلية يجعلون من البيت ساحة للفوضى، خاصة إذا كان المنزل به أطفال صغار بنفس أعمارهم).
(2)
من جانبها تقول الطالبة بجامعة السودان إيمان حاتم لـ(كوكتيل) إنها تتضايق كثيراً من الضيوف الذين يحبون (التكليف) والمراسيل، فمثلاً يأتي بعض الضيوف الذين لايحبون قضاء أشيائهم بأنفسهم، خاصة الأشياء التي يريدون شراءها من الأسواق فهؤلاء يجعلونك تهرب من المنزل خوفاً من مراسيلهم.
(3)
الصادق برير عامل يقول لـ(كوكتيل) إن أكثر مايكرهه في الضيف هو (الفوضى) إلى جانب (عدم الإحساس)، وواصل: (شخصياًً أتضايق جداًً من الضيف الذي يبعثر ملابسه وحاجياته في المنزل، وذاك الذي ينام لساعات طويلة دون أن يضع في حساباته أنه ليس في منزلهم)، واختتم: (أما أكثر الضيوف إزعاجاًً بالنسبة لي فهم الذين يأتون فجأة).!
صحيفة السوداني