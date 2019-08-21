رئيس اللجنة الاقتصادية يقف علي سير العمل بالمواني السودانية

استقبل والي البحر الاحمر المكلف اللواء ركن عصام عبد الفراج اللواء ركن بحري مستشار ابراهيم جابر ابراهيم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي والوفد المرافق له الذي زار الولاية لعدة ساعات وقف خلالها علي سير العمل الجاري بالمواني البحرية وميناء سلوم الجاف والترتيبات الخاصة لاستقبال سفن الوقود ومدخلات الانتاج الزراعي والاقتصادي لمقابلة متطلبات المرحلة المقبلة ،حيث شملت الزيارة الميناء الجنوبي والميناء الشمالي وميناءالخير لمشتقات البترول وميناء السلوم الجاف ووجه رئيس اللجنة الاقتصادية بمضاعفة الجهود لانجاز المهام الخاصة لاعداد المواني علي الوجه المطلوب لمقابلة متطلبات المرحلة.
هذا وقد رافق رئيس اللجة الاقتصادية في هذه الزيارة مدير هيئة جمارك السودان الفريق شرطة بشير الطاهر بشير، ومدير البنك الزراعي صلاح الدين حسن.
بورتسودان 20-08-2019م (سونا)