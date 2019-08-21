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اقتصاد وأعمال

2019/08/21

2019/08/21


تغذية 400 صراف مرتان يومياً بالخرطوم



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طرأ تحسن جيد في موقف تغذية الصرافات الآلية، وتلاحظ انحسار الصفوف أمامها. وعلمت (السوداني) من مصادر مطلعة، بأن تغذية الصرافات تتم مرتين يومياً، وقالت إن النقد الموزع من قبل البنك المركزي يتم تقديره على حسب الصرافات الآلية لكل مصرف، وأضافت : نسبة تغذية الصرافات والعاملة بولاية الخرطوم 50%، أي ما يعادل نحو 400 صرف، بينما بلغت نسبة الصرافات على مستوى البلاد مع الخرطوم 40% .
ويشار إلى أن عدد الصرافات المنتشرة على مستوى الولايات المختلفة يصل لنحو 1360 صرافاً، حيث يوجد منها حوالي 800 صراف بالخرطوم.

الخرطوم : ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني

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