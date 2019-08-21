أولى الشهادة السودانية لعام 2018: “البشير” منحني شيكاً وجدته بدون رصيد

كشفت اولى الشهادة السودانية للعام ٢٠١٨ ست البنات عبدو عن خداع البشير لها ومنحها شيك بسبعة الف جنيه علي حساب فاضي بدون رصيد. وكتبت ست البنات على حسابها الخاص على فيس بوك (ودوني محاكمة البشير دي، كونو أنا أقدر ليك يوم التكريم لما أديتني سبعة ألف جنيه سوداني وكمان شيك، ده بدل العربية طبعاً وأقول معليش الوضع الاقتصادي والضغوطات الحاصلة، وأمشي لحدي البنك عشان أنزل الشيك في النهاية يقولوا لي الحساب المفترض تسحبي منو فاضي!! ده كتير أوي.. “زمن الغطغطة انتهى”.
من جهتهم علق عدد من أصدقاء ست البنات على المنشور وطالبها البعض بفتح بلاغ في “البشير” بكتابة شيك بدون رصيد، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ابو عبدالله
2019/08/21 at 3:11 م (UTC 2) رابط التعليق
وليه ما رجعتي ليهو في وقتو عشان هو زاتو يعرف سبب عدم وجود الرصيد يمكن واحد مزور توقيعو وبيسحب