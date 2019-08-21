عمسيب: حمدوك قادم لتطبيق حزمة رفع الدعم وتعويم الجنيه السوداني

حمدوك قادم لتطبيق حزمة رفع الدعم وتعويم الجنيه .. الاثار المترتبة على هذه الخطوة وفي ظل وجود دعم أقليمي تنبئ بكارثة .. فما بالك في ظل غياب هذا الدعم ..
هذه السياسات التى سيتبناها حمدوك لا تختلف عن التى تبناها معتز موسى ولم يفلح في تطبيقها كاملة لأن الكلفة السياسية لتطبيق هذه السياسات عالية جدآ ..
السودانيون الأن مصدمون وقد يقبلون أي شئ .. قد تمرر سياسات حمدوك .. وقد يصبر الناس .. لكن صبر الأن سيتحيل غضبآ عرمرمآ عندما يعرفون أن لا شئ تغير .. أزداد الأثرياء ثراء .. و أنهارت الطبقة الوسطى في 6 أشهر ..
عبد الرحمن عمسيب