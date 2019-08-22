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2019/08/22

2019/08/22


حمدوك يتأبط روشتة البنك الدولي.. رفع الدعم عن المحروقات وتعويم العملة


عبد الله حمدوك

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بعض الناس يعتقدون أن أزمة الإقتصاد السوداني سياسية بالكامل ، بمعنى يوم أن شكل حمدوك حكومته ستحل الأزمة ، وهذا من تأثير الشعارات على طريقة تفكير النخبة والسابلة على حد سواء ..

بقراءة لسيرته الذاتية سنعرف الآليات التي سيعالج بها حمدوك أزمة الإقتصاد السوداني ، لا تقُل لي عبر (زيادة الإنتاج والإنتاجية) فهذا شعار كيزاني ممقوت لم يطبق منذ أن أُبتدع ..

حمدوك يتأبط روشتة البنك الدولي حامي تقاليد الرأسمالية العالمية ، والتي تضع للدول الراغبة في دخول ناديها حزمة من الإصلاحات والشروط الملزمة ومنها رفع الدعم عن المحروقات والتحرير المطلق للسلع وتعويم العملة وغيرها ، وهذه شروط سترفع أقواما وتضع أقواما آخرين ، وهذا أمر جميل إن فهمه الجميع على هذا النحو ، وفاتورة جديرة بالصبر عليها إن كانت نتائجها مضمونة ، رغم أن الشعارات تقول أن:
درن الأيدي العمالية
أشرف وأطهر
من دين الدقن الشيطانية
و …
من كرفتة البنك الدولي
وكل وجوه الرأسمالية ..

#شباب_حول_حمدوك

يوسف عماره أبوسن

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