حمدوك يتأبط روشتة البنك الدولي.. رفع الدعم عن المحروقات وتعويم العملة

بعض الناس يعتقدون أن أزمة الإقتصاد السوداني سياسية بالكامل ، بمعنى يوم أن شكل حمدوك حكومته ستحل الأزمة ، وهذا من تأثير الشعارات على طريقة تفكير النخبة والسابلة على حد سواء ..
بقراءة لسيرته الذاتية سنعرف الآليات التي سيعالج بها حمدوك أزمة الإقتصاد السوداني ، لا تقُل لي عبر (زيادة الإنتاج والإنتاجية) فهذا شعار كيزاني ممقوت لم يطبق منذ أن أُبتدع ..
حمدوك يتأبط روشتة البنك الدولي حامي تقاليد الرأسمالية العالمية ، والتي تضع للدول الراغبة في دخول ناديها حزمة من الإصلاحات والشروط الملزمة ومنها رفع الدعم عن المحروقات والتحرير المطلق للسلع وتعويم العملة وغيرها ، وهذه شروط سترفع أقواما وتضع أقواما آخرين ، وهذا أمر جميل إن فهمه الجميع على هذا النحو ، وفاتورة جديرة بالصبر عليها إن كانت نتائجها مضمونة ، رغم أن الشعارات تقول أن:
درن الأيدي العمالية
أشرف وأطهر
من دين الدقن الشيطانية
و …
من كرفتة البنك الدولي
وكل وجوه الرأسمالية ..
#شباب_حول_حمدوك
يوسف عماره أبوسن