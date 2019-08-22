شاهد .. صورة لابنة “الصادق المهدي” تثير الجدل في السودان !

أثارت صورة متداولة لابنة الصادق المهدي ونائبته في رئاسة حزب الأمة القومي، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي والسبب تحية عسكرية أدتها بمناسبة توقيع الاتفاق السياسي النهائي.
وذكرت وسائل إعلام سودانية أن مريم الصادق المهدي أدت التحية العسكرية في قاعة الصداقة، خلال حفل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري يوم السبت الماضي.
وتركزت انتقادات بعض النشطاء التي وجهت لابنة الزعيم السياسي السوداني المخضرم الصادق المهدي على أن التحية العسكرية التي أدتها لضباط المجلس العسكري، لا يوجد مبرر أو داع لها، وذلك لأنها لا تحمل رتبة ولا علاقة لها بالسلك العسكري.
صحيفة المرصد
3 التعليقات
abomohammed
2019/08/22 at 9:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
شن عرفكم انتو,يمكن تكون فريق فى جهاز الامن يا حمير.
الفنجرى
2019/08/22 at 11:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا بتاعين التواصل الاجتماعى يا ناس النقة في الكبيرة و الصغيرة, هي مزاجها تعمل تحية عسكرية مش هي حرة على كيفها, الناس دى عاوزة تعيش كيف في مجتمع حريات ديمقراطى اذا رافعين البيرق الأحمر لابسط الأشياء في حقوق الانسان الشخصية.
ملكو
2019/08/28 at 10:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
الكل وقوف في هذه اللحظة ويبدو أنهم وقفو لتحية العلم ، والكل عندما كنا في المدارس إما أن يضع يده على قلبه أو إلقاء التحية للعلم