مسؤول إسرائيلي يكشف موعد الإعلان عن صفقة القرن والشروط التي وضعتها بلاده!

قال مسؤول إسرائيلي – رفض ذكر اسمه – أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يعلن عن الشق السياسي من صفقة القرن خلال الأسابيع المقبلة مشيراً أن القرار في ذلك يعود له في النهاية.
وأضاف المسؤول في حوارٍ مع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية الخاصة، أنه إذا كانت خطة إدارة ترامب تحتوي على بنود تتعارض مع مصلحة إسرائيل، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعارضها.
وقالت الصحيفة أن المسؤول رافق نتنياهو في زيارته التي اختتمت مساء الثلاثاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف وأكد على أن حكومة بلاده نبهت الإدارة الأمريكية أن بعض النقاط تعد خطوطاً حمراء لها لن يتم التنازل عنها، منها إخلاء المستوطنين من الضفة الغربية.
واختتم المسؤول حديثه بأنهم وضعوا شرطين آخرين هما “الحفاظ على وحدة القدس تحت السيادة الإسرائيلية، وعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين”.
صحيفة المرصد