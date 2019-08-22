لوشي تصف البشير بـ(الطاغية الأبله)!

علّقت المذيعة آلاء المبارك (لوشي) على مُحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير الذي مثل أمام المحكمة أمس الأول بتُهمٍ مُتعلقةٍ بالفساد، وكَتَبَت لوشي عبر صفحتها الرّسمية بـ(فيسبوك)، منشوراً وَصَفَت من خِلاله الرئيس السابق بالطاغية وأن للكون سنناً ثابتة في مُجابهة الطُغاة،
وقالت في مُدوِّنتها: (كم من طُغاة على مدار التاريخ ظنوا في أنفسهم مقدرةً على مُجاراة الكون في سننه.. وفي ثوابته.. فصنعوا بذلك أفخاخهم بأفعالهم.. وكانت نهايتهم الحتمية هي الدليل الكافي على بلاهتم وسُوء صنيعتهم).
السودانى
4 التعليقات
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tango
2019/08/22 at 4:35 م (UTC 2) رابط التعليق
لا بالله
على طه
2019/08/23 at 7:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
امشي يا.. مافي داعي
صحراوي
2019/08/23 at 9:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
هانت الزلابية… حتى لو شي يا بشة
فيصل الغالى
2019/08/23 at 9:08 م (UTC 2) رابط التعليق
المدعوة بآلاء مبارك تريد الشهرة وفقط من ما تنشره وتقوله من غث الكلام وأرذله .. فلو كان البشير أبله كما تقول لما حكمها ولثلاثون عاماً بالتمام والكمال !!