الأخبار > منوعات > لوشي تصف البشير بـ(الطاغية الأبله)!
الأقسام :

منوعات

2019/08/22

2019/08/22


لوشي تصف البشير بـ(الطاغية الأبله)!



شارك الموضوع :

علّقت المذيعة آلاء المبارك (لوشي) على مُحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير الذي مثل أمام المحكمة أمس الأول بتُهمٍ مُتعلقةٍ بالفساد، وكَتَبَت لوشي عبر صفحتها الرّسمية بـ(فيسبوك)، منشوراً وَصَفَت من خِلاله الرئيس السابق بالطاغية وأن للكون سنناً ثابتة في مُجابهة الطُغاة،

وقالت في مُدوِّنتها: (كم من طُغاة على مدار التاريخ ظنوا في أنفسهم مقدرةً على مُجاراة الكون في سننه.. وفي ثوابته.. فصنعوا بذلك أفخاخهم بأفعالهم.. وكانت نهايتهم الحتمية هي الدليل الكافي على بلاهتم وسُوء صنيعتهم).

السودانى

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  4

4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        tango

        2019/08/22 at 4:35 م (UTC 2) رابط التعليق

        لا بالله

        الرد
      2. 2
        على طه

        2019/08/23 at 7:49 ص (UTC 2) رابط التعليق

        امشي يا.. مافي داعي

        الرد
      3. 3
        صحراوي

        2019/08/23 at 9:49 ص (UTC 2) رابط التعليق

        هانت الزلابية… حتى لو شي يا بشة

        الرد
      4. 4
        فيصل الغالى

        2019/08/23 at 9:08 م (UTC 2) رابط التعليق

        المدعوة بآلاء مبارك تريد الشهرة وفقط من ما تنشره وتقوله من غث الكلام وأرذله .. فلو كان البشير أبله كما تقول لما حكمها ولثلاثون عاماً بالتمام والكمال !!

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.