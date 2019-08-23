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اقتصاد وأعمال

2019/08/23

2019/08/23


هبوط الدولار بعد تصريحات “حمدوك” وقُرب تشكيل الحكومة



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تَراجع سعر صرف الدولار بالسُّوق المُوازي للعُملات من (67) إلى (63) جنيهاً، فيما توقّع مُتعاملون بالسُّوق المُوازي، مزيداً من الانخفاض عقب تصريحات رئيس الوزراء الجديد وقرب…

 

 

 

كوش نيوز

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