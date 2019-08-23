هبوط الدولار بعد تصريحات “حمدوك” وقُرب تشكيل الحكومة

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اقتصاد وأعمال
2019/08/23
2019/08/23
تَراجع سعر صرف الدولار بالسُّوق المُوازي للعُملات من (67) إلى (63) جنيهاً، فيما توقّع مُتعاملون بالسُّوق المُوازي، مزيداً من الانخفاض عقب تصريحات رئيس الوزراء الجديد وقرب…
كوش نيوز
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