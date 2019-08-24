وزير الدفاع الأميركي يكشف عن مصير حمزة بن لادن

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الخميس، مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم “القاعدة” الإرهابي، أسامة بن لادن.
وقال إسبر في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات: “هذا ما أفهمه”.
وأضاف: “ليس لدي تفاصيل. وإذا كانت لدي تفاصيل فأنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتكم بها”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.
وقد ذكرت وسائل إعلام أميركية مطلع أغسطس أن حمزة قُتل خلال العامين الأخيرين، في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية.
صحيفة المرصد