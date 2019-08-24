جوبا تأسر قيادات من حركة ملونق خلال اشتباكات

كشف وزير الإعلام بحكومة لول بولاية غرب بحر الغزال، آني أني جواك، عن أسر قيادات بارزة من حركة الجبهة المتحدة التي يقودها الجنرال فول ملونق أوان خلال الاشتباكات التي وقعت في الولاية نهاية الأسبوع الماضي، وقال الوزير في تصريحات صحافية أمس إن ضمن أسرى الجنرال أكول أثواي هال وعدد آخر من القيادات العسكرية تم نقلهم الى قاعدة (وونييك) الحكومية، في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم الحركة صنداي دي جون أسر قيادات من حركة خلال الاشتباكات. يشار أن الاشتباكات التي استمرت لأيام انتهت يوم الخميس الماضي قتل خلالها الجنرال بطرس بول بول والجنرال بالاستخبارات العسكرية السابق كويك ريك مثيانق والعميد مانوت ييل لوال.
غرب بحر الغزال: المثنى
صحيفة الإنتباهة