اتحاد الوكلاء: وارد الغاز ضعيف من المصفاة

شكا اتحاد وكلاء موزعي الغاز بولاية الخرطوم، من ضعف وارد حصص الغاز لشركات التوزيع من المصفأة، وأن عربات تنتظر في المصفاة لفترة يومين أو ثلاثة حتى تأخذ جزءاً من حصتها، وأعلن عن تحسن موقف إمداد الغاز للمخابز افضل من الأسبوع الماضي، وقال الأمين العام للاتحاد فضل يس الفضل في حديثه أمس لـ(السوداني)، إن هناك مشكلة ضعف وارد والشركات لا تأخذ حصتها كاملة، والعربات المحملة بالاسطوانات تمكث يومين وثلاثة في انتظار دورها للتعبئة، وتوجد 11 شركة توزيع مختلفة، مشددا على أن وارد الغاز حالياً لا يغطي الطلب، موضحا أن الكميات التي تصل وكلاء التوزيع للإيفاء باحتياجات المواطنين، مؤكدا أن هناك معاناة للمواطنين في الحصول على الغاز، ما يضطرهم للبحث وتحمل أعباء إضافية، مؤكدا أن الحل توفير الكميات المطلوبة من الغاز عبر الوكلاء والمراكز لكل الشركات، حتى يحصل المواطن على الاسطوانة، دون معاناة وبالسعر المحدد، مشيرا إلى أن الاتحاد يعطي الأولوية لغاز المخابز، قبل الاستهلاك المنزلي لضرورته للجميع.
ويذكر أن حجم الاستهلاك اليومي للخرطوم من الغاز يصل لنحو 800 طن، وسعر الاسطوانة يختلف بحسب تكلفة الترحيل من منطقة إلى أخرى بالولاية، ويتراوح ما بين 200-220 جنيه للاسطوانة زنة 12.5 كيلوغرام.
الخرطوم: ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني