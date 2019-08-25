إنتاج 80 صنفاً دوائياً بالبلاد

أقرت شركة “آزال فارما” للأدوية، بمشكلات كبيره تواجه صناعة الأدوية بالبلاد، أبرزها تذبذب سعر الصرف وارتفاع مدخلات الإنتاج والمشكلات الإدارية، وكشفت عن إنتاج 80 صنفا دوائيا حاليا رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد، بجانب الاستمرار في إضافة بعض الأصناف الجديدة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتخفيف معاناة المواطنين في الحصول على الأدوية المستوردة.
وتعهد رئيس مجلس إدارة شركة آزال فارما الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصبي، خلال احتفال الشركة بحصولها على شهادة الآيزو (9001:2015) بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء بالسودان وتعزيز صناعته، وقال إن السودان يستحق الوصول للأمن الدوائي وتصدير الفائض لمحيطه الإقليمي، خاصة وأنه من أوائل الدول التي بدأت صناعة الأدوية، مشيرا إلى أن الجودة تجعل المنتجات السودانية مقبولة في دول الجوار، بجانب أن “آزال فارما” تنتج أصنافا دوائية وفق نظم التصنيع الدوائي (Gmp) بطاقة إنتاجية تقدر بـ775 مليون حبة، و180 مليون كبسولة.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة د. عائض حامد، وجود مساعٍ مع غرفة صناعة الأدوية لمعالجة كل المشكلات التي تعترض الصناعة. وفي المقابل دعا ممثل الجودة عثمان الأغا، إلى ضرورة تحسين موارد السودان لتحقيق النهضه خلال المرحلة المقبلة.
ويشار إلى أن شركة آزال شراكة استثمارية تضم عددا من المستثمرين من المملكة العربية السعودية واليمن والسودان.
السودانى