اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 25 أغسطس 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 66.00جنيه
الريال السعودي : 17.60جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 73.26 جنيه
الدرهم الإماراتي : 18.08جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 18.11 جنيه
الجنيه الإسترليني : 80.52جنيه
الجنيه المصري : 3.97جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.