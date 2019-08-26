مجموعة السبع تخصص 20 مليون دولار لمواجهة حرائق الأمازون

أعلنت دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الإثنين، تخصيص 20 مليون دولار مساعدات فورية لمواجهة حرائق غابات الأمازون (شمال أمريكا الجنوبية).
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتشيلي سيباستيان بينيرا، على هامش قمة مجموع السبع التي تنعقد خلال الفترة بين 24 و26 أغسطس/آب الجاري، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وتشهد غابات الأمازون حرائق منذ 3 أسابيع، وحسب صور الأقمار الصناعية ومعطيات معهد الفضاء البرازيلي، فإن المساحة التي أتت عليها النيران تفوق المساحات التي التهمتها العام الماضي بنسبة 82%.
وكشف ماكرون عن إطلاق مبادرة عالمية على المدى البعيد لحماية تلك الغابات التي وصفها بـ”رئتي كوكب الأرض”.
وقال إن قادة المجموعة يدرسون إطلاق دعم مماثل لغابات أفريقيا التي تشهد حرائق كذلك.
وكالة الاناضول