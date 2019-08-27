بوتين: إقامة منطقة آمنة على الحدود الجنوبية لتركيا “خطوة إيجابية”

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إنشاء منطقة آمنة على الحدود الجنوبية لتركيا خطوة إيجابية من حيث وحدة الأراضي السورية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقائهما في العاصمة موسكو، الثلاثاء.
وأضاف بوتين: “نفهم جيدا حساسيات تركيا ويجب ضمان أمن حدودها وهذا حقها المشروع”.
وأعرب عن شعوره بالقلق الشديد إزاء الوضع في محافظة إدلب السورية، مضيفا: “حددنا مع تركيا إطار التدابير الإضافية من أجل القضاء على الإرهابيين”.
وأشار إلى اتفاقه مع الرئيس أردوغان “للقضاء على الإرهابيين في إدلب”، والقيام بما يلزم في هذا الخصوص.
ولفت إلى أن روسيا وتركيا تواصلان أعمالهما بشكل مثمر في إطار مسار “أستانة” الذي يعد العملية الأكثر نجاعة لحل الأزمة السورية.
وأكد بوتين أن العلاقات التركية الروسية تتطور استنادا إلى مبدأ الصداقة والاحترام والمصالح المتبادلة.
وتابع: “يمكننا إجراء تعاون مشترك حول طائرات سو-35 وطائرات سو-57 ولدينا الكثير من الإمكانات”.
وكالة الاناضول