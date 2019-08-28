مرشحة لمجلس الوزراء: أنا بت الثورة وحظل صاباها من أي موقع لحدي ما تستلم حكومة مدنية منتخبة

فيما يخص الترشيحات، أمنيتي القلبية إنو ربنا إختار الفيهو خير السودان وخيرنا كلنا، الثورة شعبية وحمايتها وتحقيق مطالبها بخلق نقلة نوعية هي مهمتنا كلنا، فالقيادة جماعية في المرحلة القادمة وتحتاج لخبرات جماعية وشوري، سواء تم إختياري أو لأ السودان الذي نحب في حدقات العيون، ودعمي للحكومة في الفترة الإنتقالية حيكون أولوية،
شكرا جميلا لكم/ن علي المحبة والدعم وحسن الظن، وشكرا لمن إنتقد وإعترض لأنو كلنا بنتمرن علي الديمقراطية، لي أنا شخصيا البؤمن بحرية الرأي والتعبير تجربة ممتازة حقيقية أقيس بيها وين أنا من ما أؤمن به..
أنا بت الثورة وحظل صاباها من أي موقع لحدي ما تستلم حكومة مدنية ديمقراطية منتخبة، أي منصب في الفترة الإنتقالية هو تكليف ليس بهين وليس تشريف، ممزوج بحق الشهداء، بحق المغتصبات والمغتصبين، بحق المفقودين، بحق من فقد عينه ورجله ويده، بحق الأمهات، الآباء والأصحاب المكلومين، بحق من أصابه الألم بعد مجزرة القيادة وإنكسرت روحه وقام من أجل سودان جديد بحقنا جميعا.
#مدنيااااااااااو
ولاء عصام البوشي