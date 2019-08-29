مفاجأة .. أمراء الحرب يصلون هولندا للاتحاد ضد سلفا كير

أفادت معلومات بأن المجموعات المسلحة الرافضة لاتفاق سلام دولة جنوب السودان بدأت بالوصول إلى هولندا منذ (الاربعاء) من أجل اجتماع سوف ينعقد (الخميس) دون أن يعرف مكانه بحضور ممثلين لقادة المجموعات المسلحة.
وأكدت المصادر وصول كل من جبهة الخلاص الوطني التي يقودها الجنرال توماس سيريلو سواكا والجبهة المتحدة لجنوب السودان التي يقودها الجنرال فول ملونق أوان والقيادي بمجموعة المعتقلين السابقين الجنرال وويي دينق أجاك.
ويتوقع أن تختم الاجتماعات (الجمعة)، ويهدف التنسيق بين المجموعات المعروفة وأخرى غير معروفة إلى توحيد جبهة مسلحة ضد نظام الحكم في جنوب السودان.
الخرطوم: المثنى عبد القادر
صحيفة الإنتباهة