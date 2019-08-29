ساحر: حرب أهلية جديدة في جنوب السودان عام 2020

أعلن الكجور وحاكم (قوك) بولاية البحيرات في دولة جنوب السودان مادينق ماجوك مين، أن الحرب الأهلية بين الحكومة والمعارضة سوف تندلع مجدداً في عام 2020م. وقال الحاكم الذي يعمل أيضاً كـ (كجور) أو (ساحراً) خلال عرض سحري أجراه في ولايته، ان الحرب سوف تعود مرة أخرى في عام 2020م، وأن مثقفي قبيلتي الدينكا والنوير سوف يجبرون على الخروج من البلاد بسبب الحرب، وبحسب الساحر فإن الرئيس سلفا كير سوف يقوم بتعيين حاكم لول بولاية غرب بحر الغزال العميد زرق زكريا حسن في منصب وزير الدفاع، بينما سوف يتولى حاكم كابويتا بولاية شرق الاستوائية لويس لوبونق لوجوري، منصب نائب رئيس الجمهورية، ويشار إلى ان (الكجور) يطلق في جنوب السودان على شخص له رمزية دينية يمارس السحر والشعوذة.
رصد: المثنى عبد القادر
صحيفة الإنتباهة