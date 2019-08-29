زين: تأثُّر جودة الخدمة لعوامل خارجة عن الإرادة

أعلنت الشركة السودانية للهاتف السّيّار – زين، عن تأثُّر جودة خدماتها في بعض مناطق السودان.
وعَزَت في توضيحٍ أمس، الأمر لعوامل خارجة عن إرادتها، تمثّلت في هُطُول الأمطار بغزارة واجتياح السيول لكثيرٍ من المناطق والطرق القومية، ممّا أثّر على توصيل الوقود وغيرها من ضروريات استدامة الخدمة بالجودة المطلوبة، فضلاً عن انقطاع شبكة الألياف الضوئية في بعض الأماكن والانقطاع المُتكرِّر للكهرباء، وذكرت أن شبكة الاتصالات تتكوّن من مصفوفة مُتوالية وانقطاعها في أيِّ مكانٍ يُؤثِّر على ما يليها من محطاتٍ، واعتذرت الشركة عن أيِّ مُضايقات لمُشتركيها نتيجة ذلك، وَأَكّدَت أنّها تبذل قصارى جهدها لانسياب الخدمة بالجودة المطلوبة.
صحيفة الصيحة