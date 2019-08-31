الاهتمام بصحة إنسان الجزيرة يعزز النهوض بالاقتصاد

(سونا)- قطع اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف أن التغيير الحقيقي هو تغيير السلوك وفهم طبيعة المرحلة واستغلال الموارد بالصورة المثلى.
جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بالحي الأهلي بمحلية القرشي تدشين الحملة القومية للرش بالمبيد ذي الأثر المتبقي الجولة الأولى أغسطس – سبتمبر التي نظمتها إدارة المكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بالتعاون مع مشروع تقوية النظام الصحي اللامركزي ووزارة الصحة بالولاية .. وأكد الوالي أن الاهتمام بصحة إنسان الجزيرة يعزز جهود الدولة الرامية للنهوض بالاقتصاد .. ووجه بمعالجة كل العقبات التي تعترض مدرسة الحي الأهلي ومعالجة مشكلة المياه بالحي داعيا الشباب ومكونات المجتمع لمتابعة توزيع السلع المدعومة وتطهير البرك بالتعاون مع القوات النظامية.
وكشف الأستاذ محمد علي عبد الله المدير التنفيذي للمحلية تأثر 33 قرية بالسيول والأمطار وانهيار 651 منزلا انهيارا كاملا و1200 منزل انهيار جزئي مناشدا بتوفير مزيد من المعينات والناموسيات مؤكدا تكامل الحلقات الرسمية والشعبية والمجتمعية لإنجاح الحملة.
وأكد الدكتور محمد عبد الله جبر الله مدير عام وزارة الصحة سعيهم لقيام حملات الرش الضبابي ومكافحة الطور المائي بمدن ودمدني والكاملين والحصاحيصا ورفاعة والمناقل بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني وأعلن عن تسليم كل محليات الولاية أدوية الأطفال دون الخامسة بكلفة 2 مليون جنيه .. وقال الأستاذ حمودة ليتوك توتو كافي ممثل وزارة الصحة الاتحادية إن كلفة الحملة تجاوزت 160 مليون جنيه وأشار إلى تنفيذ أن بالجزيرة حملتان للرش في الخريف والشتاء بتمويل من صندوق الدعم العالمي وأشار إلى أن الحملة تستهدف تغطية 483.239 منزلا بمحليات الولاية الثماني .. باستخدام 25 طنا و894 كيلو جراما من مبيد بندايو كارب ويعمل في الحملة 1932 عامل رش و199 مشرفا محليا وولائيا ويستخدم 145 عربة و68 فني صيانة طلمبات و76 مثقفا صحيا و44 أمناء مخازن و20 محلل بيانات وأوضح أن مدة الحملة 33 يوما …
السوداني