هل هي دعوة والدة الشهيد مجدي التي جعلت البشير يقف هذا الموقف المهين متهما بحيازة عملة أجنبية بطريقة غير شرعية؟
تقول الرواية في مطلع ثورة الانقاذ ان والدة الشهيد مجدي فعلت المستحيل لمقابلة البشير ليوقف إعدام فلذة كبدها ولما ظفرت به ابتعد عنها ولم يسمع لها فهرولت خلفه وامسكت بجلبابه و لكنه انتزع الجلباب من يدها بالقوة و مضى إلى حاله وبعد ساعات تم تنفيذ حكم الإعدام على الشهيد مجدي بسبب مبلغ عشرة الف دولار وجد بحوزته داخل خزانة المنزل بحي العمارات الفاخر، والمبلغ في الأصل ورثه عن والده المتوفي.
الايام دول
أسعد التاي