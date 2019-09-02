توتر في الأقصى بعد اقتحام مستوطنين وشرطة الاحتلال لباحاته

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الاثنين، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، عزام الخطيب، بأن نحو 120 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.وأشار إلى أن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
في ذات السياق، ذكرت مصادر فلسطينية، أن مناوشات نشبت بين حراس المسجد الأقصى، وعناصر شرطة الاحتلال وسلطة الآثار الإسرائيلية، عقب اقتحام أكثر من 30 ضابطا مصلى قبة الصخرة.
العربي21