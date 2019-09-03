محمد السر: حمدوك طلع رجل قوي وفاهم الدنيا صح

طلعت في النهاية هي ذاتها سلمتها لحمدوك بضغط الثوار والشعب وهي غير راضية كانو عايزين (سنبل)،،،
وحمدوك طلع رجل قوي وفاهم الدنيا صح ،،، عليه لن يستطيع احد من قوي الحرية والتغيير التحكم به او الإملاء عليه،،،
المجلس التشريعي ليس لديه أي سلطة او إصدار قوانين تتجاوز قضايا الفترة الإنتقالية،،،
الرابح من هذا الوضع (الجيش + الشعب) ،،، والخاسر تجمع المهنيين وقوي الحرية والتغيير،،،
*** عندما قلت من قبل الجيش يفهم سياسة أكثر من السياسيين لم يفهمني أحد حينها ***
اعتقد قريبآ تجمع المهنيين سيطالب بمليونيات لاسقاط مجلس السيادة وحكومة حمدوك ولن يستمع لهم أحد ،،،
فجآري حرقهم عند الشعب بنجاح بفضيحة السيادي والمحاصصة التي تمت وبفضيحة الحكومة وحمدوك الرفضها،،،
الانتخابات بعد ثلاثة سنوات لن تتمكن احزاب قوي الحرية والتغيير مجتمعة او منفرده الفوز في الانتخابات وغدآ لناظره قريب ***
محمد السر