بالفيديو.. نجم المظاهرات والثورة (دسيس مان) يرمي بأموال طائلة على رأس مغنية ورواد مواقع التواصل (من أين لك هذا؟)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان مقطع فيديو يظهر من خلاله نجم المظاهرات والثورة السودانية البارز محمد يحي بشير وهو يتفاعل مع مطربة بإحدى الحفلات ويرمي على رأسها أموال كبيرة.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين لبعض الصفحات الناشرة للمقطع على السوشيال ميديا فقد تسابق النشطاء والمعلقين على انتقاد (دسيس مان) الذي اشتهر بكتابة الأغاني الثورية التي وجدت صدى واسعاً وحفظها معظم الشباب.
وبالمقابل فقد تصدى عدد كبير من (الثورجية) ومحبي (دسيس) للمنتقدين الذين طرحوا سؤال واحداً وظل متكرر في التعليقات المصاحبة للمقطع (من أين لك هذا يا دسيس) و تعليق آخر ظل متكرر أيضاً (هي متين سقطت يا دسيس).
محبي وأصدقاء نجم المظاهرات ترافعوا عنه أمام جمهور المعلقين حيث كتب أحدهم (دسيس أصبح من المشاهير وحظي بعدد من التكريمات والهدايا وليس بغريب أن يمتلك الرجل أموال).
وكتب آخر (خليكم من شوية القروش العند دسيس دي أمشوا فتشوا الحرامية الكبار السرقوا البلد كلها.. ولا بقت على دسيس وقروش النقطة دي).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
3 التعليقات
ساخرون
2019/09/03 at 3:57 م (UTC 2) رابط التعليق
نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
“وكتب آخر (خليكم من شوية القروش العند دسيس دي أمشوا فتشوا الحرامية الكبار السرقوا البلد كلها.. ولا بقت على دسيس وقروش النقطة دي).
نعم نعم نعم ، بالملايين نقولها نعم
نقف عندها ونص ، ،نعم بقت على دسيس
فأنت برأيك هذا ترعى مشروع لص
السكوت على المليون الأول سيغري ، بالمليون الثاني إلى أن تتكدس المليارات
ألم تقولوا ” بيقتل سكات الزول ” ؟
ويبقى الوطن ….وطنيااااووو
محمد مى
2019/09/03 at 4:01 م (UTC 2) رابط التعليق
شكلك شربت شاى بالياسمين
طارق
2019/09/03 at 9:26 م (UTC 2) رابط التعليق
خلوها مستورة.