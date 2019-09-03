شاهد بالفيديو.. المطرب الأثيوبي الشهير تيدي أفرو يغني (سقطت) والجمهور يتفاعل معه بشكل جنوني

تصدر مقطع فيديو تم بثه على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً ومشاهدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن المقطع المتداول بطله المطرب الأثيوبي الشهير تيدي أفرو الذي ألهب حماس جمهوره بالمسرح وحماس رواد مواقع التواصل بالسودان وذلك على خلفية ترديده جملة (سقطت) والتي ارتبطت بسقوط حكومة الرئيس البشير بالسودان.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد دخل تيدي أفرو المسرح وسط صيحات جمهوره الذي تفاعل مع الفرقة الموسيقية للمطرب الشهير والتي قدمت عزف رائع قبل دخول تيدي والذي بدأ الغناء بعبارة (سقطت) والتي تفاعل معها الجمهور بالصيحات وبشكل جنوني.
ولم يفسر متداولوا الفيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ما إذا كان المطرب الأثيوبي يقصد الجملة السودانية الشهيرة (سقطت) أم انها في الأصل جزء من أغنية أثيوبية أو كلمة لا علاقة لها بالسودان.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين