الشرطة تستخدم البمبان لفض وقفة احتجاجية لمنسوبي حزب المؤتمر الوطني

بحث
الأخبار
2019/09/03
2019/09/03
استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع (البمبان) لفض وقفة احتجاجية قام بها منسوبي حزب المؤتمر الوطني مطالبين فيها بإطلاق الرئيس المخلوع وإخراجه من سجن كوبر بحسب صحيفة اليوم التالي.
كوش نيوز
طباعة خبر
2019/09/03 at 10:43 م (UTC 2) رابط التعليق
البلد ما فيها رئيس منذ ترك البشير الحكم للعسكر يجب إرجاع البشير لتولي ادارة الدولة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
النص : *
الإسم : *
البريد الإلكتروني : *
3 + 5 =
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2017 www.alnilin.com All Rights Reserved. موقع النيلين هو وجهتك الاولى للاخبار المحلية والعالمية ، الصور والفيديو والمنوعات ،الوظائف ، والتسويق ، الاعلانات
Powered by Tarana Press Version 2.0.0
1 التعليقات
ود بندة
2019/09/03 at 10:43 م (UTC 2) رابط التعليق
البلد ما فيها رئيس منذ ترك البشير الحكم للعسكر يجب إرجاع البشير لتولي ادارة الدولة