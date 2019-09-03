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2019/09/03

2019/09/03


الشرطة تستخدم البمبان لفض وقفة احتجاجية لمنسوبي حزب المؤتمر الوطني



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استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع (البمبان) لفض وقفة احتجاجية قام بها منسوبي حزب المؤتمر الوطني مطالبين فيها بإطلاق الرئيس المخلوع وإخراجه من سجن كوبر بحسب صحيفة اليوم التالي.

 

 

 

كوش نيوز

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1 التعليقات

      1. 1
        ود بندة

        2019/09/03 at 10:43 م (UTC 2) رابط التعليق

        البلد ما فيها رئيس منذ ترك البشير الحكم للعسكر يجب إرجاع البشير لتولي ادارة الدولة

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