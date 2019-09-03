مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع الإغاثة لمتضرري السيول والأمطار بود رملي بالتعاون مع منظمة الإغتنام

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الإغتنام للتنمية البشرية المواد الإغاثية لمتضرري السيول والفيضانات بمنطقة ود رملي شمال بحري، بحضور نائب السفير السعودي ومعتمد محلية بحري وفريق مركز الملك سلمان للإغاثة بقيادة أبومطلق ناصر السبيعي والشيخ إسماعيل عثمان محمد الماحي والدكتور عبد الله أحمد التهامي ولفيف من قيادات العمل الخيري.
وعبر أبوعبد الله محمد التركي نائب السفير السعودي بالخرطوم لدى توزيعه المساعدات للمتضررين بود رملي صباح اليوم عن سعادته بتقديم المساعدات للمتضررين، مشيرا إلى زيارته منطقة ود رملي تعتبر الثانية للسفارة السعودية خلال أسبوع، وذلك للوقوف على أحوال المتأثرين ومعرفة الاحتياجات المطلوبة.
إلى ذلك ثمن اللواء ركن أحمد ادم معتمد محلية الخرطوم بحري أدوار المملكة العربية السعودية الخيرية في السودان،وتابع ” للسعودية أياد بيضاء على السودان”، وحيا جهود مركز الملك سلمان في العمل الإغاثي والإنساني.
وقال الأستاذ ناصر السبيعي نائب مدير الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان إن المساعدات الإغاثية سيتواصل توزيعها على المتضررين بولايات نهر النيل والنيل الأبيض. وقال إن المتضررين ضربوا أروع الأمثلة في التواضع والإيثار.
وأشار منتصر البشير رئيس منظمةالإغتنام لتوزيع الإغاثة المتمثلة في (خيام، بطاطين، فرشات، مواد غذائية) على أكثر المتضررين بالمنطقة.
يذكر أن الوفد طاف بالقوارب قرى ود رملي التي غمرتها السيول ووقف على حجم الضرر الكبير بها.