البرهان يؤكد تطلع السودان لمزيد من التعاون مع ألمانيا خلال لقائه بوزير خارجيتها بالخرطوم

اكد رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ، استعداد السودان للتعاون مع المانيا .
وعبر خلال لقائه بالقصر الجمهوري الثلاثاء بوزير الخارجية الالماني هايكو ماس عن تطلع السودان لمزيد من الدعم والتعاون الالماني نظرا للتاريخ الحافل بين البلدين .
وقال السفير محمد عبد الله التوم المدير العام للشئون الأوربية والأمريكية بوزارة الخارجية ، في تصريحات صحفية عقب اللقاء ،إن رئيس مجلس السيادة قدم شرحا للوزير الالماني عن التطورات في البلاد وبدء الخطوات الفعلية لتنفيذ الاتفاق .
واضاف المدير العام للشؤون الاوربية والامريكية بالخارجية إن وزير الخارجية الالماني هايكو ماس ، عبر عن رغبة بلاده في دعم السودان في الفترة الانتقالية ، مؤكدا أن بلاده على استعداد لدعم السودان في المجالات المختلفة ، مشيرا الى انهم سيسعون من خلال مجموعة اصدقاء السودان لتقديم هذا الدعم .
الخرطوم 3-9-2019(سونا)