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أبرز العناوين, سياسية

2019/09/03

2019/09/03


البرهان يؤكد تطلع السودان لمزيد من التعاون مع ألمانيا خلال لقائه بوزير خارجيتها بالخرطوم



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اكد رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ، استعداد السودان للتعاون مع المانيا .

وعبر خلال لقائه بالقصر الجمهوري الثلاثاء بوزير الخارجية الالماني هايكو ماس عن تطلع السودان لمزيد من الدعم والتعاون الالماني نظرا للتاريخ الحافل بين البلدين .

وقال السفير محمد عبد الله التوم المدير العام للشئون الأوربية والأمريكية بوزارة الخارجية ، في تصريحات صحفية عقب اللقاء ،إن رئيس مجلس السيادة قدم شرحا للوزير الالماني عن التطورات في البلاد وبدء الخطوات الفعلية لتنفيذ الاتفاق .

واضاف المدير العام للشؤون الاوربية والامريكية بالخارجية إن وزير الخارجية الالماني هايكو ماس ، عبر عن رغبة بلاده في دعم السودان في الفترة الانتقالية ، مؤكدا أن بلاده على استعداد لدعم السودان في المجالات المختلفة ، مشيرا الى انهم سيسعون من خلال مجموعة اصدقاء السودان لتقديم هذا الدعم .

الخرطوم 3-9-2019(سونا)

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