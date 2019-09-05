تذمر من زيادة معدل قطوعات الكهرباء

شكا مواطنون بالخرطوم من زيادة معدل قطوعات للتيار الكهربائي بصورة يومية، وقالوا : إن القطوعات تستمر لساعاتٍ طوال، وكان من المأمول أن يشهد فصل الخريف استقراراً في التيار الكهربي نتيجة تدفق المياه بوفرة على السدود والخزانات المحلية.
ويشكو المواطنون من عدم وجود برمجة واضحة للقطوعات التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة.وارتفعت أسعار مولدات الكهرباء بشكل ملحوظ، نتيجة إقبال المنتجين وميسوري الحال على اقتنائها للتمتع بالتيار.
وفي ظل فراغ وزاري، لم تصدر بيانات رسمية من وزارة الكهرباء لتبين أسباب القطوعات، أو لتعطي سقوفات زمنية لحل المشكل المتفاقم.وسبق أن شكا عمال في قطاع الكهرباء عقب الثورة من تحكم عناصر في النظام البائد بمفاصل إدارة المرفق الحيوي الهام.
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
الزعيم
2019/09/05 at 2:29 م (UTC 2) رابط التعليق
يا ناس الجريده
الشغله واضحه
نحن ما كيزان والله،لكن الكيزان ما عندهم الخساسات الشيوعيه دي، عارفه يا جريده
الاسباب ما بتطلع من دي
خلايا شيوعيه نائمه تضغط علي اجبار العساكر علي الموافقه علي وزرائهم او لي امر اخر وحتي علي حساب الشعب المهم ماركس…
او خلايا نائمه تقطع الكهرباء وبعد اعلنو الحكومه الكهرباء ترجع واقولو دي بركات ماركس….
الافلام دي عارفنها كويس
واي شئ قذر تتخيلوا في راسك ممكن الشيوعي اطبقوا…وبكره ياما حتشفوا وتبكوا من الشيوعي….
تبكوا بس!!!!!!
الخلود لماركس