عملية شراء غامضة بالمليارات للدولار في العاصمة

شهد السوق الأسود للعملات الأجنبية عملية شراء غامضة للريال والدولار بقيمة (6) مليارات جنيه بواسطة شخص واحد.
وكشف متعاملون بالسوق لـ (الإنتباهة) عن قيام شخص مجهول بالعملية, ولفتوا إلى هجمة كبيرة ومستعرة على شراء العملات الأجنبية المختلفة.
وبالمقابل وسمت الزيادة الجنونية في أسعار الدولار المشهد الكامل بالسوق الأسود، ووصل سعره إلى (68,700) جنيه، والبيع (69,200) جنيه، بينما وصل سعر شراء الريال السعودي إلى (18,50) جنيه، أما البيع (18,200) جنيه. وأوضح المتعاملون أن حجم التداول اليومي للعملة المحلية وصل إلى (25) مليار جنيه.
الخرطوم: هنادي النور
صحيفة الإنتباهة