الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة كونتي تؤدي اليمين الدستورية

أدى أعضاء الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي، الخميس، اليمين الدستورية، للبدء بمهامهم رسميا.
وجرى مراسم أداء اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالعاصمة روما، بحضور الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.
وستعقد الحكومة الجديدة التي تضم 20 وزيرا إضافة إلى الرئيس كونتي، أول اجتماع لها مساء الخميس.
وتتألف الحكومة الجديدة من حركة خمس نجوم (شعبوية)، والحزب الديمقراطي (يسار وسط)، وحزب الحريات والمساواة (يسار).
وتضم 10 وزراء من حركة خمس نجوم، و9 من الحزب الديمقراطي، ووزير من الحريات والمساواة، بينهم 7 وزيرات.
وعين كونتي زعيم حركة خمس نجوم، “لويجي دي مايو”، بمنصب وزير الخارجية، فيما منح حقيبة الدفاع لـ”لورينزي غوريني”، من الحزب الديمقراطي.
ونهاية أغسطس/ آب الماضي، كلّف الرئيس ماتاريلا، رئيس الوزراء المستقيل كونتي، لتشكيل حكومة، بعد انهيار الائتلاف المكون من حركة “خمس نجوم” وحزب رابطة الشمال اليميني المتطرف.
وفاز ائتلاف حركة خمس نجوم وحزب الرابطة، في انتخابات مارس/ آذار 2018 التشريعة، وشكل حكومته برئاسة كونتي، في الأول من يونيو/ حزيران من العام نفسه، قبل أن يقدم الأخير استقالته.
وكالة الاناضول