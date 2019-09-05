البرهان: الوطني سيظل بعيداً في الفترة الانتقالية

قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن حزب المؤتمر الوطني سيظل بعيداً عن الفترة الانتقالية “لأن الشعب السوداني رفضه”، محذراً من محاولة البعض “التربص بالثورة”.
وأكد البرهان في مقابلة خاصة مع قناة “الحرة”، أنه لاحظر على أي فرد من أفراد حزب المؤتمر الوطني، ولكن سيحاكم كل من أجرم بحق الوطن”.
وقال البرهان إنه “لا إقصاء لأحد خلال الفترة المقبلة إلا من يريد العمل ضد البلد”، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ترصد تحركات المؤتمر الوطني.
وطالب “الأحزاب بأن تجهز نفسها للانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “السلام يمثل تحد يحتاج إلى عمل وثقة للوصول إليه”.
وأشاد البرهان برئيس الوزراء المكلف د. عبدالله حمدوك، قائلاً إنه “شخصية وطنية متوافق عليها وينظر إليه بتفاؤل في تحقيق أهداف الشعب”.
وشدد على أن الحكومة، المتوقع أن ترى النور في الساعات القليلة القادمة، ستكون “مدنية معنية بكيان الدولة والثورة”.
وأكد أن “الشعب السوداني يستحق أن يكافأ على صبره”، مشدداً على أن “التحدي الذي يواجهنا هو الالتزام بأهداف الثورة”.
الشروق