عمسيب: من شردتهم الأنقاذ الى أوربا عادوا ليحلوا محلها .. نموذج أشبه بلعبة الكراسي التي كنا نلعبها ونحن أطفال

أقف من بعيد و أرقب أكبر عملية أفساد سياسي تضرب بلدي .. تغييب متعمد لصوت الناس بأرجاء الأنتخابات وتقسيم للمناصب على الشلليات والأصدقاء ..
أقف من بعيد وأرقب بلدي تقسم كغنيمة حرب .. ككيكة في حفل عيد ميلاد ناشطة ..
لا كفاءات ولا كفايات .. من شردتهم الأنقاذ الى أوربا .. عادوا ليحلوا محلها .. نموذج أشبه بلعبة الكراسي التي كنا نلعبها ونحن أطفال .. عدا أن الكراسي لخاصة القوم و الركض للبقية .
وصلتني هذه المعلومة على البريد ..
داليا الروبي من عائلة الروبي مستشارة حمدوك الإعلامية زوجة عبد الرحمن يحيى عبدالرحمن المهدي اللي هو خاله مبارك الفاضل والصادق المهدي ود عمه
اخت زوجها ايمان يحيي زوجة معاوية البرير
اخت زوجها عابدة يحيى المهدي كانت وزيرة دولة بوزارة المالية في عهد الإنقاذ عن حزب الأمة الإصلاح والتجديد ..
فتبسمت ..
عبد الرحمن عمسيب