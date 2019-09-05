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اقتصاد وأعمال

2019/09/06

2019/09/06


وزير المالية يتوقع دعم من الصناديق التنموية يشارك فيه اشقاء السودان ويعلن عن اطلاق برامج للاصلاح


ابراهيم البدوي

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أعلن الدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية عن انطلاق برامج متفق عليها في اطار الحوار المجتمعي ليخاطب بها المجتمع الدولي تتم خلال المرحلة الاولي للحكومة الانتقالية .

وقال في تصريح لـ”سونا” عقب تعينه الخميس وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني نتوقع خلال المرحلة دعم من الصناديق التنموية يشارك فيها اشقاء السودان في حلقات متواصلة تبدا في المرحلة الاولى من اجل تخفيف اعباء المعيشة والاحتياجات المطلوبة وبعدها الى افاق ارحب يتم الاتفاق عليها .

واشار البدوي الى ان اي دعم من الاشقاء خاصة يسهم في تثبيت اسعار الصرف ليكون سعر الصرف مرن في اطار متوازن حتى نبتعد عن التقلبات الكثيرة في اسعار الصرف والذي يحتاج لمزيد من الرصيد لافتا الى ان اي دعم يصل البلاد يكون مهم لتوفير السلع الاساسية والادوية وغيرها من الاحتياجات الاخرى.

الخرطوم 5-9-2019م (سونا)

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