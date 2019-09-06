من هي لينا الشيخ وزيرة التنمية الإجتماعية في حكومة حمدوك؟

لينا الشيخ عمر محجوب وزيرة وزارة التنمية الإجتماعية في حكومة حمدوك الانتقالية تخرجت في جامعة الأحفاد للبنات وحصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف وواصلت دراساتها العليا ونالت درجة الماجستير في الدراسات التنموية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.*
أستوعبت كمحاضرة في كلية الإدارة التنظيمية التابعة لجامعة الاحفاد للبنات لتدريس الإقتصاد الجزئي ومبادئ الإدارة وإدارة الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية.
مسؤول أول برامج بمنظمة كير إنترناشونال التي تعني بالقضايا الإنسانية إضطلعت فيها بمراقبة ورصد وتقييم الأنشطة التي يجري تنفيذها من خلال مشاريع المنظمة في مناطق مثل كردفان ودارفور وغيرها من مناطق النزاعات إحتفظت خلالها بعلاقات عمل قوية مع المنظمات غير الحكومية على المستويين المحلي والدولي ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من منظمات المجتمع المدني كما تولت الامور الاعلامية للمنظمة بصفتها الجهة الوحيدة التي يمكن التواصل معها ضمن شبكة الصحافة الافريقية فيما يتعلق بالصحفيين الدوليين الراغبين في إرسال تقارير حول المسائل الإنسانية والطارئة.
إستشاري دعم وحدة البرامج لدى المفوضية الأوربية حيث كانت تقوم بإعداد التقديرات البرامجية وفق أنظمة ومتطلبات المفوضية الأوربية التي شملت الملخصات والسياق العام والميزانية والمسائل الإدارية والجداول الزمنية للتنفيذ وغيرها.
مدير الشؤون والإتصالات الخارجية لدى شركة شل المحدودة (السودان) وعضو الفريق التنسيقي بالشركة التي شكلت فيها عنصراً داعما للإدارة العليا في تعزيز سمعة ومكانة الشركة في السودان من خلال إعداد خطة فاعلة لإدارة الازمات وضمان جاهزيتها على الدوام فضلا عن قيامها بتنفيذ مشاريع تنمية المجتمع والسلوكيات المجتمعية التي تتسم بالمسؤولية.
إستشاري لدى مكتب إتفاق الامم المتحدة العالمي في نيويورك تولت فيه الامور المتعلقة بالتحضير لإطلاق شبكة محلية تابعة لاتفاق الامم المتحدة العالمي وضمان إستدامتها ، وإرتبطت بشكل فعلي بمختلف أصحاب المصلحة من منظمات مجتمع مدني وحكومي وقطاع خاص وأجهزة تابعة للأمم المتحدة وذلك لمناصرة إتفاق الامم المتحدة العالمي وإنشاء شبكة محلية لهذا الاتفاق.
مدير المسؤولية الإجتماعية المؤسسية لدى مجموعة دال في السودان تمكنت خلالها من توحيد وتضمين أنشطة المهام والإختصاصات المتعددة والمشتركة فيما بين مختلف الادارات والأقسام بما يؤدي إلى إرتباط المجموعة بالمواطنة المؤسسية والتركيز على تعزيز مكانتها وعلامتها التجارية مع إظهار وترقية ثقافة وقيم المجموعة وضمان إدراج المسؤولية المؤسسية ضمن ثقافتها.
إستشاري المسؤولية الإجتماعية المؤسسية لدى شركة سيقا للإستثمار المحدودة قدمت فيها الدعم والتوجيه والإرشاد فيما يتعلق بإعداد سياسة وإستراتيجية المسؤولية الإجتماعية المؤسسية وغيرها من الأمور الأخرى التي ترسي الطريق إلى المستقبل.
مدير الإستدامة والمسؤولية المؤسسية لدى شركة سيقا المحدودة (دال الغذائية) حيث كانت تشكل جزء لا يتجزأ من فريق الإستراتيجية بالشركة إستطاعت أن تعمل على تطوير وتخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات وفعاليات المسؤولية المؤسسية وقيامها بنشر تقارير الإستدامة والمجلات التي تعني بالمسؤولية المؤسسية.
أحد مؤسسي مركز “إمباكت هب خرطوم” الذي يعمل على تعزيز بيئة تعاونية لرواد الأعمال والمفكرين والمبدعين للمساعدة في تنفيذ أفكارهم ودعم نموهم المهني وعملهم وهو من ضمن أكثر من 100 مركز على نطاق العالم.
نالت العديد من الجوائز في مجال ريادة الإستثمار المجتمعي والمسؤولية الإجتماعية وغيرها من الجوائز ذات العلاقة.
تلقت العديد من الدراسات والدورات التدريبية المتقدمة داخل السودان وفي والولايات المتحدة الامريكية والبرازيل وكولومبيا والمملكة المتحدة والمانيا وتركيا والنمسا وكينيا وأثيوبيا في مجال المسؤولية الاجتماعية والمؤسسية وتنمية المجتمع وغيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة.
شبكة حلم الاماسي الاخبارية