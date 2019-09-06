من هو نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينيه والأوقاف في حكومة حمدوك؟

سيرة ذاتية لوزير الشؤون الدينية في حكومة حمدوك
الاسم
نصرالدين مفرح آحمد محمد
الميلاد
خماس 1979م
الجزيرة أبا الرحمانية ج/غ حي العمدة .
المراحل التعليمية :
قفا الابتدائية بنين الجزيرة أبا المتوسطة رقم (1) ثم ابا المتوسطة رقم (2) .
الجزيرة ابا الثانوية الجديدة بنين .
دبلوم الدراسات الاسلامية جامعية امدرمان الاسلامية .
بكالاريوس الاداب قسم الدراسات الاسلامية جامعة الامام الم
المهنة :
معلم ( مدارس الخرطوم العالمية الاعدادية ( كبس ) .
داعية اسلامي ( خطيب مسجد الامة ربك منذ العام 2002) .
ناشط سياسي وحقوقي ومتطوع في منظمات مجتمع مدني .
الحالة الاجتماعية :
متزوج واب .
كورسات تأهلية متخصصة بشهادات :
كورس في الخطابة من اتحاد الفنون الدرامية ولاية النيل الابيض .
كورس في تاهيل الائمة والدعاة الشباب رابطة حفظة القران الكريم النيل الابيض . ( دورة الدعوة الي التسامح الديني ونبذ العنف )
كورس اعداد القادة في الدعوة فرقة قطرات للاداب والفنون .
كورس في تاهيل الدعاة الشباب هيئة شؤن الانصار ـ ربك
كورس في ادارة المنظمات الطوعية من منظمة كافا السودانية لتنمية المجتمع .
دورة التخطيط الاستراتيجي في التغيير جمعية شباب الجزيرة ابا الطوعية .
كورس في تاهيل الائمة والدعاة من جمعية تقابة الكون لتعليم القران الكريم والعلوم الاسلامية .
كورس في بناء السلم الاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب من شبكة المبادرات الاستراتيجية الدولية ( صيحة ) .
كورس في تحويل النزاعات وبناء السلام من شبكة المنظمات الطوعية ربك الجزيرة ابا .
كورس نظام ادارة معلومات الطفولة ( الرصد والمتابعة ) من مجلس رعاية الطفولة ولاية النيل الابيض بالتعاون مع منظمة اليونسيف .
خبرات قيادية في عدة مجالات
1/ مدير مركز الاعتدال لمحاربة الغلو والتطرف .
2/ نائب رئيس الاتحاد الانتقالي لكرة القدم الجزيرة ابا .
3/ رئيس فرقة قطرات للاداب والفنون .
4/ رئيس جمعية التبلدي الخيرية الجزيرة ابا ( جمعية ابناء حمر ) .
5/ رئيس نادي الفقرة الرياضي الثقافي الاجتماعي .
6/ الامين المالي لمبادرة خبز الخير الطوعية الجزيرةابا .
7/ عضو رابطة الحفظة والدعاة الجزيرة ابا .
8/ عضو منتدي شباب الجزيرة ابا الثقافي .
9/ عضو جمعية شباب الجزيرة ابا الطوعية والناطق الرسمي لها .
10/ عضو رابطة خريجي الجزيرة ابا بالجامعات والمعاهد العليا .
11/ عضو مبادرة شارع الحوادث الطوعية ربك ـ الجزيرة ابا .
12/ مدرب مشارك مع منظمة اصداء للتنمية في محاربة العادات الضارة .
13/ مدرب مشارك مع منظمة بادية لخدمات التنمية المتكاملة في محاربة الغلو والتطرف .
14/ عضو لجنة المساعي الحميدة للمصالحات الاجتماعية الجزيرة ابا .
15/ عضو عدة مؤتمرات صلح متعددة بين الاسر والمجتمعات في بالنيل الابيض ومؤتمرات صلح في نزاعات اراضي ورعاة ومزارعين وحالات قتل وتفكك اسري واجتماعي بالنيل الابيض .
Mohamed Haider Yassin