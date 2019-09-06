“جمعة” ساخنة في الهلال بين أعداء ومناصري الكاردينال

في تطور مفاجئ، أشتعلت الأوضاع الإدارية والجماهيرية داخل نادي الهلال وذلك عقب ارتفاع الأصوات المُنادية برحيل رئيس النادي الحالي اشرف سيد أحمد الكاردينال من منصبه.
وفي الوقت الذي دعت فيه فئة كبيرة من جماهير الهلال إلى تظاهرة احتجاجية مساء اليوم ” الجمعة” أمام استاد ودار نادي الهلال للمطالبة بتنحي الرئيس الكاردينال لعدد من الأسباب قالت إنه عليى رأسها فشله في بناء فريق كرة قوي يستطيع تحقيق النجاح في المحافل الخارجية فضلاً عن الفشل الإداري في جميع الملفات المؤكلة اليه وعزله للجماهير ومنعها من دخول دار النادي إلى جانب بقية العثرات الأخري.
وفاجات الفئة التي تدعو لرحيل الكاردينال، انصار الرئيس الحالي بتوزيع ” بوسترات” منادية برحيل الرجل والترويج لتظاهرة اليوم.
يذكر أن رد أنصار الرئيس أشرف الكاردينال لم يتأخر كثيراً، وأكدوا تواجدهم مساء اليوم بملعب الهلال أيضاً وشددوا على أن بقاء واستمرارية الرجل ليست محل نزاع خاصة في ظل الانجازات والنجاحات التي حققها خاصة في ملف المنشأت إلى جانب التعاقدات التي قام بها علي مستوي فريق الكرة بالهلال.
وفي ظل سخونة الأوضاع بنادي الهلال، رشحت أنباء موثوقة أن رئيس الأزرق أشرف الكاردينال يعتزم الظهور في لقاء تلفزيوني لوضع النقاط علي الحروف وكشف العديد من التفاصيل عن العمل الإداري بالنادي وكواليس القرارات التي اتخذها مؤخراً لاعادة ترتيب البيت الأزرق.
ورجح مقربون من الكاردينال أن يحدث ذلك عقب عودته المرتقبة الي الخرطوم خلال الأيام القليلة القادمة.
باج نيوز