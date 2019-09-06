الخرطوم تطرح سلعاً إضافية بمنافذ البيع المخفض وتتوعد المضاربين في الأسعار

دشنت محلية الخرطوم بأسواق البيع المخفض بأبي حمامة اليوم (الجمعة) طرح عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ولاية الخرطوم والشركات الموردة والمصنعة والمنتجين للسلع الغذائية شملت الفراخ والبيض والخضروات والفواكه وبقية السلع الاستهلاكية، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ (135) جنيهاً بدلاً عن (190) جنيها بالسوق الموازي بينما بلغ سعر طبق البيض (90) جنيهاً بدلاً عن (150) جنيهً خارج أسواق البيع المخفض إضافة إلي انخفاض كبير في بقية السلع الاخري.
وكشف المدير التنفيذي للمحلية حسن محمد إبراهيم بأن طرح السلع الجديدة بالسوق تجئ وفقاً لخارطة عمل ولاية الخرطوم في إطار تخفيف أعباء المعيشة وللحد من الارتفاع غير المبرر للسلع تحت رعاية معتمد المحلية وبشراكة مع أصحاب منافذ وأسواق البيع المخفض، حيث يهدف العمل لتوريد السلع الاستهلاكية للمواقع المعتمدة من قبل المحلية بأسعار تركيزية من المنشأ تقل عن سعر السوق الموازي بنسب تتراوح مابين (20% إلي 30%) للقضاء علي ظاهرة الوسطاء والمضاربين في الأسعار وتفعيلاً للإجراءات التنافسية والتي تعزز من خفض السلع بالأسواق، مشدداً بأهمية الالتزام بقوائم الأسعار اليومية الصادرة من إدارة السلع الاستهلاكية في العرض بالمنافذ، مؤكداً بأن المحلية لن تتواني في إغلاق أي منفذ مخالف للائحة الأسعار المعتمدة.
الصيحة