تقصى الحقائق حول اضراب النائب السابق علي عثمان عن الطعام

من تقصي الحقائق من مصادرها وعدم السير وراء الشائعات التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي باضراب النائب السابق للرئيس المخلوع عمر البشير, علي عثمان محمد طه عن الطعام ودخوله في حالة اكتئاب نفسي ومن اجل الوصول للحقائق أكد مصدر موثوق بان النزيل بالسجن الاتحادي مع بقية النزلاء من رموز الانقاذ بالسجن يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون من زيارات وادخال المأكولات والادوية ومقابلة الطبيب وتسليم مذكراتهم لما يحتاجونها لادارة السجن للعمل على حلها. وبخصوص النزيل علي عثمان فانه يتمتع بصحة جيدة ولم يدخل في اضراب عن الطعام وتزوره اسرته بانتظام, وكان قد نقل في وقت سابق لمستشفى علياء لاجراء رسم قلب واعادته للسجن.
لذلك نؤكد بان النزيل علي عثمان بصحة جيدة ويمارس حياته الطبيعية داخل السجن ومن جهة اخرى وبحسب صحيفة الدار نقل النزيل ابو هريرة حسين الى مستشفى علياء لمعاناته من آلام في العيون لمقابلة الاختصاصي لتحديد ما اذا كان يحتاج لعملية من عدمه ومن المعلوم انه يعاني من مرض السكر وكانت السلطات قد اعتقلته بعد عودته من عروسته من شهر العسل وما زال في الانتظار مع بقية النزلاء.
الخرطوم: (كوش نيوز)