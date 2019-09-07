الأمم المتحدة تتعهد بدعم السودان وعملية الانتقال

تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو قوتيريش، بدعم المنظمة الأممية للسودان، بجانب دعم عملية الانتقال السياسي بالبلاد، وصولاً للاستقرار الكامل. وهنأ قوتيريش رئيس الوزراء السوداني، د. عبدالله حمدوك، بإكمال تشكيل الحكومة الانتقالية المدنية.
ونقل نيكولاس هايسوم، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسودان، تهنئة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس الوزراء وشعب السودان على تشكيل الحكومة الانتقالية، وذلك في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمم المتحدة التنسيقي الذي انطلق بالخرطوم، يوم السبت، وخاطبه رئيس الوزراء حمدوك.
ويناقش الاجتماع الذي يستمر لثلاثة أيام، خارطة الطريق لمنظومة الأمم المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في مجالات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان والعمل الإنساني وبناء السلام.
ووفقاً نيكولاس هايسوم، تعهد الأمين العام بدعم الأمم المتحدة لعملية الانتقال، مؤكداً أنه “إذا كنا قد توقعنا أن يرتقي السودانيون إلى مستوى الحدث، فينبغي علينا أن نتوقع ذات الشيء من الأمم المتحدة”.
الشروق