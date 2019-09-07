الاعلان عن قيام مملكة الجبل الاصفر.. دولة تقع بين السودان ومصر ومساحتها تعادل الكويت

الإعلان عن قيام دولة عربية إسلامية جديدة اسمها مملكة الجبل الأصفر يوم الخميس 5 سبتمبر 2019م تقع بين السودان ومصر ومساحتها تعادل مساحة دولة الكويت .
تم انشاء الدولة الجديدة بعد تزايد احصائيات اللاجئين حول العالم والأفراد عديمي الجنسية والذين تم حرمانهم من الجنسية في البلدان التي ولدوا بها بسبب عرقهم أو لونهم أو بسبب انتمائهم الديني .. ستكون مملكة الجبل الاصفر ملاذاً آمناً لهؤلاء، كما أنها ستستقبل أصحاب الشهادات العلمية من أجل أن يشاركوا في بناء المملكة وجعلها بلداً قوياً من ناحية الاقتصاد والصناعة.
وأكد المستشار السعودي في مجال الدول ذات الاعتراف المحدود والمتوسط والجديدة والمستشار بالشؤون الجيوسياسية الدكتور عبد الإله اليحيا عزم هذه الدولة على تجنيس أكبر عدد ممكن من اللاجئين والمهاجرين العرب والمسلمين وفق خطة معينة في الفترة بين ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٤٠م ، حيث أكد أن عدد المواطنين المتوقع حتى عام ٢٠٤٠م سيصل إن شاء الله إلى ٢١ مليون نسمة تقريباً.
وأشار اليحيا إلى عزم هذه الدولة على تكوين مركز تجاري ومالي عالمي بالتعاون وبدعم العديد من الدول العربية والشرق آسيوية.
فيما لم يفصح اليحيا عن هوية أعضاء الحكومة أو جنسياتهم الأصلية لكنه يؤكد على تنوع جنسياتهم من جميع الدول العربية والإسلامية وامتلاكهم لمؤهلات علمية كبيرة، وأكد على أن تشكيل الحكومة بكامل هيئاتها مكتمل، مؤكداً أن هذه الدولة سوف تنهي أزمة عالمية تعاني منها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض دول الشرق الأوسط وهي أزمة اللاجئين.
وأضاف اليحيا أن هناك دعماً دولياً وعربياً وآسيوياً لهذه الدولة التي أهدافها إنسانية قبل أن تكون سياسية.
الجدير بالذكر أن كلاً من السودان ومصر يتبرآن من ملكية هذه المنطقة لأن لها علاقة بمشكلة حلايب .. فالسودان يقول إن حدوده مع مصر متعرجة وحسب هذا التعريج فإن حلايب سودانية وحسب هذا التعريج أيضاً فإن منطقة الجبل الأصفر أرض مصرية .. بينما تقول مصر إن حدودها مع السودان مستقيمة مسطرة .. وحسب هذه الاستقامة فإن حلايب مصرية وحسب هذه الاستقامة فإن منطقة الجبل الأصفر أرض سودانية ..
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