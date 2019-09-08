“ترامب” يتخذ قرارا حاسما تجاه حركة “طالبان” بعد اعترافها بمقتل جندي أمريكي!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه قرر إلغاء مفاوضات السلام مع زعماء حركة طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم في العاصمة الأفغانية كابل، الذي تسبب في مقتل أبرياء.
جاء ذلك في سلسلة تدوينات على “تويتر”، الأحد، قال فيها: “إذا لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام، فربما لا يكون لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجددا”.
وأضاف ترامب انه الغى اجتماعا سريا كان مقررا اليوم في كامب ديفيد مع حركة طالبان على حد تعبيره.
وشنّ مقاتلو “طالبان”، الذين يسيطرون حالياً على أكبر مساحة من الأراضي منذ 2001، هجماتٍ جديدة على مدينتَي قندوز وبيل خمري الشماليتين خلال الأسبوع الماضي، ونفّذوا تفجيريْن انتحارييْن كبيريْن في العاصمة كابل.
صحيفة المرصد