السودان يدعو اليهود الذي غادروه إلى العودة للبلاد

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الحكومة السودانية الجديدة، نصر الدين مفرح، اليهود الذي غادروا البلاد إلى العودة إليها، مؤكدا أن السودان الجديد يتسع للجميع تحت مظلة دولة مدنية.
وفي حديث له على فضائية العربية، قال مفرح إن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وإن “التطرف ليس في دعوة مواطن إلى العودة إلى بلاده، وإنما التطرف يتمثل برفض هذه الدعوة”.
وبحسب ما نشر موقع “i24” الإسرائيلي، فقد تعهد الوزير “بإعادة الكنائس ودور العبادة اليهودية”.
في سياق متصل، قال عضو مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن “السودان يمر بمرحلة انتقالية مهمة للغاية، نتطلع أن نرى فيها سودانا جديدا يسوده القانون، وتتحقق فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقيم الحرية والعدالة”.
وأضاف حميدتي خلال كلمة في حفل وداع القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم ستيفن كوتسيس بعد انتهاء فترة عمله بالسودان: “نتطلع إلى علاقات مع واشنطن، مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة”، مؤكدا أن بلاده تحتاج بشكل كبير لتعاون الأصدقاء والأشقاء لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإعادة الاندماج في المجتمع الدولي، وإعادة ربط الاقتصاد بالنظام الاقتصادي والنظام المالي الدولي.
وشدد حميدتي على ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى تتمكن الخرطوم من تحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي، معتبرا أن العلاقات مع الولايات المتحدة تكتسب أهمية خاصة ومتميزة.
عربي21