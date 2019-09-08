وفد حكومي إلى جوبا غداً للتفاوُض مع الحركات حول السلام

أعلن عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن وفد السودان المُفاوض، سيتوجّه غداً الاثنين إلى عاصمة جنوب السودان جوبا للبدء في المُفاوضات مع الحركات الحاملة للسلاح.
وتسلّم رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس، رسالةً خطيةً من رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت، سَلّمَها له مبعوثه الشخصي توت قلواك، تتعلّق بالمُفاوضات بين السودان والحركات المُسلّحة تحت رعاية وإشراف سلفا.
وأوضح كباشي في تصريحات صحفية، أنّ المُفاوضات تشمل من جانب الحركات “الجبهة الثورية والحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو”، وأضاف بأنّ عملية تحقيق السلام قائمة على الشراكة بين مجلسي السيادة والوزراء، وأكّد التزام الحكومة بإقرار السلام في البلاد، وقال إنّ الرئيس سلفا كير وحكومة جنوب السودان هُما الأكثر حِرصَاً على رعاية وإنجاح المُفاوضات.
من جانبه، أَكّدَ مبعوث سلفا كير، أنّ حكومة جنوب السودان أكملت الاستعدادات والترتيبات لإنجاح المُفاوضات، وقال إنّ استقرار السودان هو استقرارٌ لدولة الجنوب، وأضاف: “إنّ شعبي السودان وجنوب السودان، شعبٌ واحدٌ في دولتين”، وعبّر عن تفاؤله بالوصول إلى اتفاق سلام قريباً.
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