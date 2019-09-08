شركة لوفتهانزا الألمانية تعلن عودة رحلاتها إلى السودان

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا رسمياً عن عودة رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطار الخرطوم بعد توقف استمر لأكثر من خمس سنوات.
ونشر الموقع الرسمي لشركة الطيران الألمانية إعلاناً عبر صفحتها الرئيسية يوضح عودة الرحلات بين فرانكفورت والخرطوم (مباشرةً) ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل.
وذكر الموقع بأن قيمة تذكرة الطيران بين فرانكفورت والخرطوم تكلف 579 يورو، على أن يتم تسيير رحلة واحدة كل أسبوع في المرحلة الأولى.
وأثنى الموقع الرسمي لشركة الخطوط الجوية الألمانية على السودان، وحث على زيارته للتمتع بتجربة فريدة في عالم السياحة، واضعاً العديد من المناطق التي يمكن زيارتها للتمتع بتجربة فريدة.
وذكر أن المتحف القومي السوداني يحتوي على العديد من الأعمال المختلفة من تاريخ السودان، بالإضافة للسوق العربي وسط الخرطوم الذي وصفه الموقع بالمكان الحقيقي للشعور بثقافة المكان الرائع.
وقال الموقع: ” لا تفوت الحديقة النباتية الصغيرة من أجل إلقاء نظرة على النباتات الفريدة التي تنمو في المناخ الجاف. احجز رحلتك إلى الخرطوم، السودان الآن”.
تجدر الإشارة أن شركة الطيران الألمانية ” لوفتهانزا”، كانت قد أعلنت منذ فبراير من العام 2014م توقف تسير رحلاتها إلى السودان،لأسباب اقتصادية.
وقال المدير العام لفرع لوفتهانزا في الخرطوم في ذلك الوقت إن “الشركة توفر لروادها شبكة من الرحلات حول العالم وتراقب ذلك بصورة دائمة، وبناء على ذلك قررت تعليق رحلاتها من فرانكفورت إلى الخرطوم”.
خرطوم ستار