فيديو: أميرة تستنكر الهجوم على الأصم وتشبهه بسيدنا يوسف وتقول متغزلة: (دا نادر من نوعو وطعمو براه)

تغزلت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي أميرة علي في القيادي الشاب محمد ناجي الاصم موضحة بأن جماله مثل جمال سيدنا يوسف حيث قالت 🙁 يوصفو كيف دا جمال زي سيدنا يوسف جمال الاخلاق جمال القلب شخصية بارزة وشخصية جميلة) مضيفة قولها:(زي شكل الاصم دا بلقوه وين دا نادر من نوعو وطعمو برا).
واستنكرت أميرة ما حدث للقيادي الأصم في أحداث الفاشر خلال برنامج وفد قوى إعلان الحرية والتغيير مشيرة إلى أنه لا يستحق مثل هذه الممارسات بعد وقفته خلال الثورة مع الثوار حيث قالت:(الاصم ما داير ليه دق الاصم داير محنة وداير ليه كلمة حلوة).
الخرطوم (كوش نيوز)