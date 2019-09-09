جوبا تكرم د.منصور خالد وتلفون كوكو بالأوسمة والأنواط

منحت دولة جنوب السودان ، اللواء تلفون كوكو أبو جلحة (5) من الأنواط والأوسمة ( وسام الثورة ، وسام النضال الطويل ، وسام الشجاعة ، وسام التحدي ، وسام الإنجاز) بقاعدة (بلفام) العسكرية في جوبا ضمن الدفعة الثانية ، وقد ضمت بجانبه الفريق تعبان دينق قاي وأبيل الير ود.منصور خالد وجورج كونفور وموسس مشار وبونا ملوال وأنجلو بيدا وفرانسس دينق مجوك وآخرين أكثر من (مائتي) ضابط من بين (500) شخصية من السياسيين والعسكريين ، وقد تم قبل (6) أشهر شملت رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميار ديت ونائبه جيمس واني إيقا بالدفعة الأولى .
فيما كشفت قيادات بجوبا أن اللواء تلفون كوكو جاء إحتفال التكريم مرتديا بزته العسكرية الكاملة نموذجاً للضابط الملتزم والأكثر إنضباطا ، وقالوا: إن التكريم جاء من قبل رفقاء السلاح بدولة جنوب السودان ، ويعتبر إعترافاً منهم بمقدرات الرجل وأقدميته العسكرية والسياسية بإعتباره من المؤسسين للحركة والجيش الشعبي بحنوب كردفان ، وقالوا: إن الخطوة وجدت الترحيب وسط زملاء الرجل بالجيش الشعبي والحركة الشعبية ، كما وجدت الرضا وسط أبناء الجبال ، ولا تستبعد ذات القيادات أن يكون للواء تلفون كوكو دور جديد لمهمة جديدة في المرحلة الجديدة التي يمر بها السودان .
صحيفة الجريدة